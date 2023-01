Inter-Atalanta, Inzaghi prepara la sfida e valuta un cambio per reparto – Sky

Simone Inzaghi prepara in allenamento Inter-Atalanta in programma domani a San Siro per il quarto di finale di Coppa Italia, poi tutti in ritiro (vedi articolo). Il tecnico nerazzurro, secondo quanto riportato da Sky Sport, valuta un cambio per reparto.

TRE CAMBI – Allenamento pomeridiano per l’Inter in vista dell’importantissima sfida di Coppa Italia contro l’Atalanta. Poi tutta la squadra resterà ad Appiano Gentile in ritiro. Simone Inzaghi valuta dei cambi, potenzialmente uno per reparto: Henrikh Mkhitaryan che fin qui è stato impiegato tantissimo. Robin Gosens dovevea giocare già contro la Cremonese, invece è stato confermato Federico Dimarco e contro la sua ex squadra potrebbe tornare titolare. In attacco possibilità di risparmiare uno tra Edin Dzeko e Lautaro Martinez.