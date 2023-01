Inzaghi sfida il Diavolo e se stesso: l’importanza di vincere il Derby

Come lo scorso anno, Simone Inzaghi si trova ad affrontare il Derby di Milano sopra al Milan in classifica. La sconfitta dello scorso anno fece però partire la rimonta Scudetto dei rossoneri.

DERBY – Simone Inzaghi e il Derby. Lo scorso anno a +7 sul Milan, l’Inter aveva l’occasione di andare a +10 e sognare il secondo Scudetto consecutivo. La doppietta di Olivier Giroud svegliò i nerazzurri dal sogno, costretti a vedere poi i rossoneri alzare il tricolore. Quest’anno le due milanesi non si giocano il titolo. D’altronde il Napoli di Luciano Spalletti è a +13. Vincere questo Derby diventa però fondamentale per consolidare il secondo posto e bloccare la qualificazione in Champions League il prima possibile.

SFIDE – Inzaghi si trova a dover sfidare non solo il Diavolo, ma anche se stesso. L’allenatore nerazzurro ha dimostrato di essere un top quando si parla di finali. L’ultima proprio contro il Milan è stata stra vinta per 3-0. In Campionato la questione è ben diversa. Il Derby d’andata fu infatti perso. Questa volta non si può più sbagliare. Sarà fondamentale per l’Inter riacquistare la continuità che la caratterizzava e imporsi contro il Milan per mandare un messaggio tutti coloro che si contendono la qualificazione in Champions. Il tutto passando dalla gara di domani in Coppa Italia contro l’Atalanta. Trofeo che non può essere assolutamente snobbato questa stagione.