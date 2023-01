Inter, (unico) allenamento prima dell’Atalanta e poi squadra in ritiro! – Sky

Archiviata la vittoria contro la Cremonese, l’Inter si prepara a scendere in campo in questi minuti per preparare la sfida di Coppa Italia contro l’Atalanta. Successivamente, secondo quanto riportato da Sky Sport, la squadra andrà in ritiro.

ALLENAMENTO E RITIRO – L’Inter prepara l’importantissima sfida di Coppa Italia contro l’Atalanta nell’unico allenamento disponibile, vale a dire quello di oggi. Giocatori in arrivo in questi minuti ad Appiano Gentile, dopodiché resteranno in ritiro così come deciso dalla società, considerata l’importanza della sfida e successivamente il derby contro il Milan.