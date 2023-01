ESCLUSIVA IN − Acquafresca: «Skriniar capitano? Inter vada su due! Passa l’Atalanta»

Robert Acquafresca, ex giocatore di Cagliari, Atalanta, Genoa e Bologna e con un passato tra le fila dell’Inter, ha parlato in esclusiva su Inter-News.it. Tanti i temi toccati: da Milan Skriniar e la fascia di capitano fino al match di Coppa Italia tra Inter e Atalanta. Di seguito l’intervista integrale ad Acquafresca.

Acquafresca, che idea si è fatto della vicenda Milan Skriniar? Giudica scorretto il comportamento del giocatore e del suo agente o la colpa è stata dell’Inter a non venderlo in estate?

È una situazione un po’ complicata, penso sia giusto che finisca nel miglior tempo possibile. Si aspetta l’offerta del PSG nei confronti dell’Inter e ognuno cerca di tirare l’acqua al proprio mulino. Si cercherà di strappare l’accordo migliore. Non c’è scorrettezza nel comportamento di Skriniar, c’è solo business. È una scelta del giocatore. Qualsiasi delle parti in cause, che sia l’Inter, Skriniar o il PSG, cerca di portare a casa le condizioni migliori.

In caso di addio anticipato, lei su chi andrebbe? Si fanno i nomi di Rodrigo Becao, Merih Demiral, Victor Lindelof…

Non è semplice adesso trovare un sostituto in un giorno e mezzo.

E se invece rimanesse, l’Inter dovrebbe togliergli la fascia da capitano? E se sì a chi la darebbe?

Io penso che l’Inter debba pensare già al futuro e che Skriniar stesso lasci la fascia da capitano. Nuovo capitano? Lautaro Martinez sicuramente, ma anche Nicolò Barella…

Signor Acquafresca, come giudica fino ad ora la stagione dell’Inter?

Una stagione altalenante, ha vinto la Supercoppa Italiana contro il Milan, quindi si può guardare in maniera positiva. In campionato, il Napoli è veramente molto lontano, però rimane ancora la Champions League. Scudetto chiuso? No, perché la matematica dice di no. Però il Napoli ha tante possibilità di portarsi a casa lo Scudetto.

Da ex attaccante, è stupito dal rendimento di Edin Dzeko, sempre tra i migliori nonostante l’età?

No, perché i gol li ha sempre fatti, fa sempre gol importanti ed è uno che merita assolutamente il rinnovo del contratto.

E Romelu Lukaku? Ritornerà quello ammirato con Antonio Conte o rimarrà un flop?

Nessuno lo può dire, bisogna aspettare il campo. Non me l’aspettavo così in difficoltà, peccato però per quell’infortunio che ha subito prima del Mondiale.

Inter-Atalanta, quarti di finale di Coppa Italia

Acquafresca, che partita si aspetta tra Inter e Atalanta?

Mi aspetto una bella partita, una gara con tanti gol. L’Atalanta gioca bene ed è forte, l’Inter non è da meno. Ma la Dea ha una bella squadra.

Da Lookman a Hojlund, passando per Scalvini e Boga. Chi gli piace di più di questa Dea?

I due attaccanti sono veramente dei bellissimi giocatori, allenati da Gasperini che è bravissimo. Stanno facendo bene a hanno già gli occhi puntati dai club più importanti.

Acquafresca, lei l’Atalanta l’ha vissuta da vicino così come Gianpiero Gasperini al Genoa. Si aspettava un connubio così vincente?

Si. Diciamo che Gasperini si trova ogni volta a ripartire non da zero, ma comunque deve far fronte alla cessione dei giocatori migliori. Ma lui è molto bravo a valorizzare i nuovi e giovani di talento, un maestro.

Domanda secca, Acquafresca, chi passerà il turno?

Dico Atalanta! Per avere una sorpresa.

Si ringrazia Robert Acquafresca per la cordialità e la disponibilità mostrata nell’intervista. La riproduzione parziale di questa intervista esclusiva è possibile previa citazione dell’autore (Sandro Caramazza) e della fonte (Inter-News.it) con il link al contenuto originale, come indicato nel disclaimer qui sotto.