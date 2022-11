Gosens, dialoghi con Inzaghi ma pochi minuti: piace in Bundesliga – SI

Il futuro di Robin Gosens rimane incerto. Secondo Gianluigi Longari è probabile che a gennaio il tedesco possa salutare l’Inter.

ESTIMATORI – Secondo Gianluigi Longari, Robin Gosens potrebbe partire già a gennaio: «Inzaghi e Gosens hanno avuto dei dialoghi prima della stagione, poi non ha più giocato. Dimarco gli ha preso il posto con ottime prestazioni. Ora Gosens ha perso il posto anche in nazionale. Il tecnico tedesco ha chiarito che il motivo della mancata convocazione è il suo poco minutaggio. Penso che a gennaio si riproporrà una possibile uscita del tedesco. In Bundesliga ha tanti estimatori ed è apprezzato anche in Premier League. Doveva essere il sostituto di Perisic ma non ha mai giocato in pratica. Nonostante quando ha giocato è riuscito anche a fare gol pesanti come quello al Camp Nou. Probabile che le strade si separeranno». Così Longari a Sportitalia sul futuro del tedesco.