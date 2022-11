Juan Jesus: «All’Inter potevo rimanere, parlai con Mancini. Grazie Spalletti»

Juan Jesus è da agosto 2021 al Napoli, dopo aver giocato da gennaio 2012 a luglio 2016 all’Inter. In un format sul canale YouTube ufficiale degli azzurri, il difensore brasiliano ricorda un episodio legato a quando andò via passando da Mancini a Spalletti.

CARRIERA FRA LE BIG – Juan Jesus a gennaio farà dieci anni in Italia. Il difensore è contento di quello che ha fatto: «Ho giocato in grande squadre come l’Inter e la Roma, adesso il Napoli. Devo solo ringraziare quelli che hanno partecipato alla mia crescita, anche i miei amici piccoli che mi hanno aiutato ad arrivare qua. Ho vissuto in bellissime città: Milano, Roma, Napoli. Ho vissuto sempre in posti belli: Milano città della moda, Roma città eterna e Napoli ha il mare e tutto».

ALLENATORI – Juan Jesus fa dei ringraziamenti particolari: «Luciano Spalletti è uno che mi ha aiutato tanto. Quando sono andato via dall’Inter potevo anche rimanere, avevo mister Roberto Mancini ora CT della Nazionale che mi dice: “Ma tu vai via? Nessuno mi ha detto niente!” La Roma era anni che faceva benissimo e andava in Champions League, gli ho detto che potevo anche rimanere perché all’Inter avevo un rapporto molto affettivo, prima squadra in Europa come se fosse la prima fidanzata, però quella volta ho deciso di cambiare. Ambivo a qualcosa in più, ho vissuto periodi belli e brutti all’Inter ma sono tutti fatti per farmi crescere. Sono diventato più maturo, con degli episodi dove dovevo prendermi responsabilità. Il mister l’ho avuto a Roma, non fosse stato per lui oggi non ero qua a Napoli. Mi ha dato un’opportunità importantissima».