Serie A, la classifica aggiornata dopo la 14ª giornata: Inter, -3 dalle seconde

Il giovedì di Serie A porta due squadre al secondo posto in classifica: la Lazio stacca l’Inter e aggancia il Milan grazie al classe 2004 Romero (vedi articolo). Vince anche la Juventus, con forti polemiche arbitrali del Verona per quanto successo nel finale (vedi articolo). Domani si torna in campo, comincia l’ultimo turno prima della sosta per i Mondiali.

SERIE A 2022-2023 – 14ª GIORNATA

Napoli-Empoli 2-0 69′ rig. Lozano, 88′ Zielinski

Spezia-Udinese 1-1 33′ Reca, 43′ Lovric (U)

Cremonese-Milan 0-0

Lecce-Atalanta 2-1 28′ Baschirotto, 30′ Di Francesco, 40′ Zapata (A)

Sassuolo-Roma 1-1 80′ Abraham (R), 85′ Pinamonti

Fiorentina-Salernitana 2-1 15′ Bonaventura, 55′ Dia (S), 81′ Jovic

Inter-Bologna 6-1 22′ Lykogiannis (B), 26′ Dzeko, 36′, 48′ Dimarco, 42′ Lautaro Martinez, 59′ rig. Calhanoglu, 76′ Gosens

Torino-Sampdoria 2-0 29′ Radonjic, 59′ Vlašic

Verona-Juventus 0-1 60′ Kean

Lazio-Monza 1-0 69′ Romero

CLASSIFICA SERIE A

Napoli 38

Lazio 30

Milan 30

Juventus 28

Inter 27

Atalanta 27

Roma 26

Udinese 24

Torino 20

Fiorentina 19

Salernitana 17

Sassuolo 16

Bologna 16

Empoli 14

Monza 13

Lecce 12

Spezia 10

Cremonese 7

Sampdoria 6

Verona 5

PROSSIMO TURNO



QUINDICESIMA GIORNATA SERIE A

Empoli-Cremonese venerdì 11 novembre ore 20.45

Napoli-Udinese sabato 12 novembre ore 15

Sampdoria-Lecce sabato 12 novembre ore 18

Bologna-Sassuolo sabato 12 novembre ore 20.45

Atalanta-Inter domenica 13 novembre ore 12.30

Monza-Salernitana domenica 13 novembre ore 15

Roma-Torino domenica 13 novembre ore 15

Verona-Spezia domenica 13 novembre ore 15

Milan-Fiorentina domenica 13 novembre ore 18

Juventus-Lazio domenica 13 novembre ore 20.45