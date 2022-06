Esposito torna all’Inter dopo il prestito: due interessamenti in Serie A – SI

Esposito ha ancora – formalmente – otto giorni di prestito al Basilea, poi tornerà all’Inter. Durante Sportitalia Mercato si segnala come diverse squadre, fra cui due in Serie A, lo vogliano.

RICHIESTO – Sebastiano Esposito può di nuovo cambiare squadra a breve. L’attaccante classe 2002 è di ritorno dal prestito al Basilea, ma l’Inter non esclude di girarlo altrove. Gianluigi Longari, giornalista di Sportitalia, parla di alcuni interessamenti da parte di formazioni estere. Poi altre due in Serie A, queste specificate: si tratta di Empoli e Salernitana. A breve si definirà anche il futuro di Esposito, con la forte probabilità di un nuovo trasferimento in uscita.