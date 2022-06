Dybala, l’Inter si è fermata! Un socio di Antun sonda mercato estero − Sky

Per Dybala, l’Inter si è fermata. Il club nerazzurro ha messo in stand-by l’attaccante argentino. Fabrizio De Vecchi, intermediario, sta sondando anche il mercato internazionale

FERMA − Sulla questione Dybala, l’Inter non si sta più muovendo. Le parole di Gianluca Di Marzio a Speciale Calciomercato su Sky Sport: : «Oggi a Milano Fabrizio De Vecchi, intermediario con Antun per l’affare Dybala. Ma non ha incontrato né l’Inter né il Milan. Sta sondando il mercato internazionale. L’Inter si è fermata, altri club italiani? Il Milan ci può anche pensare. Dybala per andare eventualmente al Milan dovrebbe comunque accettare una cifra più bassa d’ingaggio. Quattro e mezzo/cinque, lo farà? Se si allora entreranno anche in corsa altri club. Il Siviglia ad esempio offre 3 milioni».