Emerson Palmieri “liberato” per l’Inter? Il Chelsea trova il sostituto

Emerson Palmieri è uno dei nomi su cui si è discusso tanto per l’Inter di recente. Il Chelsea per diverso tempo è sembrato riluttante a cedere il brasiliano naturalizzato italiano, ma ora pare aver trovato il sostituto. Lo riporta il quotidiano inglese The Times.

NUOVO TERZINO – Il Chelsea è a un passo dal chiudere l’accordo per Ben Chilwell, laterale sinistro del Leicester City. Secondo il quotidiano britannico The Times si tratterà di un trasferimento record per un giocatore di questo ruolo, al momento ricoperto da Lucas Hernandez passato un anno fa dal Real Madrid al Bayern Monaco per poco più di settanta milioni di euro. Il Leicester City valuta Chilwell ottanta milioni di sterline, cifra su cui si sta arrivando a un accordo. L’acquisto dell’inglese porterà inevitabilmente il Chelsea a dover fare spazio nella sua rosa, sia a livello numerico sia a livello economico. Emerson Palmieri, molto spesso inutilizzato da Frank Lampard anche nell’ultima parte di stagione, è uno dei giocatori che potrebbero cambiare maglia. L’Inter di recente ha mostrato interesse per l’italo-brasiliano, ma ancora non c’è stata una vera e propria trattativa. L’arrivo di Chilwell al Chelsea potrebbe però facilitare l’uscita di Emerson Palmieri: situazione da monitorare.

Fonte: TheTimes.co.uk