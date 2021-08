Dzeko-Inter, si chiude 24 mesi dopo. I dettagli sul contratto – Sky

Dzeko all’Inter doveva arrivare già due anni fa, operazione poi saltata perché aveva rinnovato con la Roma. Adesso invece si sta per concludere, e Luca Marchetti su Sky Sport 24 dà i dettagli sul contratto.

DA ROMA A MILANO – Ultimi giorni per Edin Dzeko in giallorosso, poi andrà all’Inter. Almeno questa è la convinzione (fra gli altri) del giornalista Luca Marchetti, che spiega come sarà il contratto: «Più soldi tecnicamente l’Inter non glieli dà sull’anno, glieli dà sull’anno successivo. È l’ultimo treno per andare in una squadra che ha vinto il campionato e l’ha individuato come erede di Romelu Lukaku. Giocherà in Champions League, è vero che il progetto è diversamente competitivo ma Dzeko ha anche un anno in più di contratto. E l’Inter lo sta cercando di fatto da ventiquattro mesi».