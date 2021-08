Liverani: «Dzeko perfetto per l’Inter, sarà cosa semplice! Poi da decidere»

Liverani è sicuro: Dzeko all’Inter sarà un’operazione che si chiuderà nel giro di breve tempo. L’allenatore, in collegamento con Sky Sport 24, fa invece un ragionamento più ampio sull’altro attaccante per sostituire Lukaku.

ATTACCO DA REINVENTARE – Fabio Liverani promuove Edin Dzeko per l’Inter: «Perfetto, nel senso che Dzeko abbina qualità, sicurezza di quello che può dare ed è una trattativa mediamente veloce. È un giocatore a scadenza, con volontà di andare, ed è quindi una cosa più semplice. Dzeko sarà veloce, poi decideranno in base a come vorranno giocare e a che caratteristiche l’Inter avrà bisogno. Ci sono Alexis Sanchez e Lautaro Martinez, quindi la quarta punta dev’essere uno che può giocare con tutti. Mi metto nei panni dell’allenatore che sostituisce il Campione d’Italia, con aspettative alte. Non si va all’Inter per programmare, ma per essere competitivi e vincere».

NECESSITÀ IMMEDIATE – Liverani analizza l’attacco: «Dzeko è una certezza, Lautaro Martinez anche, Sanchez vediamo la condizione fisica. La quarta punta? Sono ottimi profili Gianluca Scamacca e Giacomo Raspadori, ma non sono per l’immediato. Se io devo scegliere scelgo Dzeko e Zapata, se devo fare un discorso economico mi tolgo i panni dell’allenatore. Però è evidente che la pressione all’Inter c’è: se nelle prime partite non sei attaccato alle prime posizioni i mugugni diventano alti. Bisogna essere diretti sennò facciamo ideologia, ma i risultati per queste squadre contano».