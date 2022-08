Dumfries incedibile fino a un certo punto: quattro nomi per sostituirlo – TS

Dumfries resterà all’Inter, o almeno questa è l’intenzione (e la speranza) di Inzaghi. Qualora dovesse partire, però, l’edizione odierna di Tuttosport fa un elenco di possibili sostituti.

NIENTE SCONTATO – Simone Inzaghi non ha la minima intenzione di privarsi adesso di Denzel Dumfries, e nonostante l’intenzione principale sia quella di mantenere il giocatore, con il mercato aperto niente è scontato. La valutazione dell’Inter è di 50 milioni di euro, probabilmente trattabili intorno ai 40 più bonus. Il Chelsea non ha mai affondato il colpo, e qualora dovesse farlo già pronti ben quattro nomi per sostituire l’olandese sulla fascia destra: Singo del Torino è il preferito, ma costa troppo. I sostituti poi sarebbero Odriozola, Castagne e Lazzari.

Fonte: Tuttosport – Federico Masini