Skriniar, PSG lontano. L’unica insidia oggi rappresenta il Chelsea – TS

Inzaghi è stato chiaro venerdì ribadendo l’importanza di Denzel Dumfries e Milan Skriniar, soprattutto a questo punto della stagione. PSG più lontano dallo slovacco, ma ad oggi secondo Tuttosport la vera preoccupazione è il Chelsea.

FINO ALL’ULTIMO – Simone Inzaghi non vuole sentir parlare di cessione importante, qualora non fosse stato chiaro il messaggio mandato venerdì alla vigilia. Per Milan Skriniar la situazione con il PSG è completamente ferma, con l’ultima offerta di 53 milioni più bonus, lontanissimo dai 70 richiesti dall’Inter e, se anche arriverà una nuova offerta, difficilmente si avvicinerà a tali soglie. L’unica vera insidia, al momento, potrebbe essere il Chelsea se non dovesse ritrovare l’accordo per Fofana del Leicester.

Fonte: Tuttosport – Federico Masini