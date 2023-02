Demiral rinviato a giugno? Tra i preferiti per sostituire Skriniar a gennaio

Merih Demiral all’Inter è solo un discorso rinviato a giugno? Secondo Sky Sport l’affare saltato a gennaio con l’Atalanta, ma i due club potrebbero tornare a parlarne in estate.

RINVIATO A GIUGNO – Milan Skriniar alla fine è rimasto all’Inter, che in ogni caso non era riuscita a trovare un sostituto all’altezza direttamente a gennaio. Il mirino era puntato su Merih Demiral, ma mancava l’accordo con l’Atalanta, tutt’altro che propensa a lasciar partire il difensore turco in prestito con semplice diritto di riscatto. Puntando semmai ad una cessione a titolo definitivo o, al massimo, ad un obbligo di riscatto. Ci sarebbe stato tempo per trovare l’incastro giusto, se la società transalpina avesse presentato una nuova offerta.