Lukaku migliora e punta il Porto: Champions League per convincere l’Inter

Romelu Lukaku è in crescita e si è visto già contro l’Atalanta in Coppa Italia. L’attaccante belga punta a fare bene anche in Champions League per convincere l’Inter.

TUTTO IN SOSPESO – Il Porto è un avversario ostico, ma non imbattibile, quindi i quarti di finale sono tutt’altro che un miraggio. Se il traguardo dovesse essere tagliato grazie a Romelu Lukaku, allora sarebbe un primo e significativo passo verso un futuro ancora colorato di nerazzurro. Anche la Coppa Italia è un obiettivo che non può essere trascurato: ci sarà la semifinale contro una tra Juventus e Lazio e poi, nel caso, la finale. È vero che lo scudetto, con la conseguente seconda stella, è stato amaramente accantonato, non mancano, però, le opportunità per riprendersi la scena. A questo punto, è tutto nelle gambe e nei piedi di Big Rom. Dovesse tornare quello di due anni fa e, nel contempo, dimostrasse che i guai fisici fanno parte del passato, allora davvero l’Inter tornerà a sedersi ad un tavolo con il Chelsea per trovare una nuova intesa e trattenerlo alla Pinetina. Magari ci vorrà uno sconto da parte dei Blues e lo stesso Big Rom dovrà darsi un’altra sforbiciata all’ingaggio, ma la disponibilità di tutte le parti coinvolte esiste già.