De Paul, Klopp lo vuole per il suo Liverpool: Udinese fissa il prezzo

200692982 | © Agenzia LiveMedia

Il Liverpool di Jurgen Klopp vorrebbe mettere le mani su Rodrigo De Paul, giocatore dell’Udinese accostato a più riprese all’Inter

INDISCREZIONI – Secondo quanto riportato da “SportMediaset”, il Liverpool starebbe facendo sul serio per Rodrigo De Paul. Non ci sarebbero dunque solo grandi squadre italiane, come l’Inter, sul giocatore argentino. L’allenatore dei Reds, Jurgen Klopp, stravederebbe per il calciatore del club bianconero, che richiederebbe almeno 40 milioni di euro per cederlo.

Fonte: SportMediaset.it