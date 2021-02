Berti ricorda una sua rete in un Derby: Â«Dichiarai ‘Adesso vi faccio gol’Â»

Berti ricorda una sua rete in un Derby:...

Berti ricorda una sua rete in un Derby: «Dichiarai ‘Adesso vi faccio gol’»

Nicola Berti ha parlato del Derby di ritorno nella stagione 1992-93 in vista della stracittadina Milan-Inter, in programma domenica pomeriggio

RICORDO – Queste le parole ai microfoni di “DAZN” da parte di Nicola Berti ricordando il Derby di ritorno nella stagione 1992-93, in vista della stracittadina Milan-Inter di domenica pomeriggio. «A me diverte tantissimo quando stavo rimontando il Milan, dove rubai la palla lì sto alla Nord a Maldini. Feci il tunnel a Costacurta, mi fece fallo. E Baresi mi tirò la palla in faccia. Mi alzai e l’azione durò 4 minuti, dopodiché presi un’ammonizione e poi dichiarai: “Adesso vi faccio gol”. E gli ho fatto gol».