Dall’Inghilterra: Chelsea, ridai Lukaku all’Inter e prendi Lautaro Martinez

L’Inter ha vinto ieri 3-1 contro il Cagliari grazie anche alla doppietta di uno straordinario Lautaro Martinez. L’argentino è il pezzo pregiato dei nerazzurri e in Inghilterra escono i primi consigli, soprattutto in ottica Chelsea.

CERTEZZA – L’Inter in attacco ha un patrimonio, Lautaro Martinez. L’argentino è il pezzo pregiato della rosa con l’attaccante che piace a molte squadre europee. Come riporta il Daily Stars, in Inghilterra arrivano anche i primi consigli per il Chelsea. L’ex attaccante dei blues, Cascarino, ha detto la sua sostenendo come il Chelsea debba ridare Lukaku in prestito all’Inter, liberarsi di Timo Werner e prendendo, sempre dall’Inter, Lautaro Martinez. L’argentino, come definito da Cascarino, è un attaccante puro che segna tanto e questo è quello che manca alla sua ex squadra. Fantamercato? Può essere, ma un centravanti così fa gola a tutti.

Fonte: Daily Stars