La fucina del Sassuolo. Carnevali voleva i riflettori e domenica li avrà

L’Inter domenica gioca alle 18 contro la Sampdoria con il Milan che invece, sempre alle 18, affronterà il Sassuolo al Mapei Stadium. I nerazzurri sperano in un ko dei rossoneri con Carnevali che, domenica, avrà la sua grande chance di mettere in vetrina i suoi gioielli.

RIFLETTORI – L’Inter vuole vincere contro la Sampdoria sperando in un risultato clamoroso dal Mapei Stadium tra Sassuolo e Milan. I nerazzurri devono battere i blucerchiati e sperare che, la fucina d’oro del Sassuolo, onori l’impegno battendo i cugini rossoneri. Sicuramente Carnevali, dopo una stagione spesa a mettere in vetrina i suoi giovani e i suoi giocatori, domenica avrà tutti i riflettori d’Italia e del mondo addosso. Insomma, quello che più Carnevali e il Sassuolo volevano da una stagione intera. I due sono arbitri dello scudetto, meglio di così per “vendere” i propri giocatori.