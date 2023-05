Correa ai titoli di coda. L’Inter è già avanti per il sostituto – TS

L’Inter pensa già al profilo ideale che possa sostituire Correa (vedi articolo). Tuttosport fa sapere che la dirigenza nerazzurra è da tempo sulle tracce di un calciatore.

RINFORZO OFFENSIVO – L’Inter è a un passo dalla finale di Champions League, che si giocherà questa sera contro il Milan, ma per restare competitiva anche la prossima stagione deve guardare già al calciomercato. Come spiega l’edizione odierna di Tuttosport, il prossimo anno il club nerazzurro è intenzionato a rafforzare il reparto d’attacco. Se Romelu Lukaku dovesse tornare in prestito, Edin Dzeko rinnovare e Lautaro Martinez rimanere il punto fermo della rosa, l’Inter dovrebbe pensare di sostituire una punta. Si tratta di Joaquin Correa, ormai quasi certamente ai titoli di coda con la squadra di Simone Inzaghi. L’Inter ha già da tempo individuato il profilo perfetto che possa sostituire Correa.

PROFILO IDEALE – Tuttosport fa sapere che Piero Ausilio e il suo vice Dario Baccin pensano, infatti, a Mateo Retegui, al quale sono interessate anche altre squadre, soprattutto l’Eintracht Francoforte. L’Inter, però, non è spaventato dalla concorrenza perché sicuro della velocità con cui si è mossa la dirigenza, che ha visionato spesso l’attaccante, sia in Argentina che in Inghilterra e a Malta. Retegui, italo-argentino classe 1999, è valutato intorno ai 20 milioni di euro ma l’Inter spera di riuscire ad abbassare il prezzo inserendo nell’operazione un altro nome. Si tratta di Facundo Colidio, in prestito proprio dai nerazzurri al Tigre, in cui gioca di fianco a Retegui. A questo si aggiunge il volere del giocatore, che vorrebbe arrivare in Italia per avere maggior possibilità di continuare a indossare la maglia azzurra. L’entourage del giocatore, inoltre, ha assicurato a Ausilio di informare l’Inter prima di prendere qualsiasi decisione sul suo futuro.

Fonte: Tuttosport – Federico Masini