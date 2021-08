Correa all’Inter, tutto nelle prossime 48 ore. A Formello sicuri – Sky

Secondo quanto riporta Matteo Petrucci, inviato di “Sky Sport” a Formello, le prossime quarantotto ore saranno decisive per la partenza di Joaquin Correa in direzione Inter.

TRATTATIVA QUASI CHIUSA – Joaquin Correa e l’Inter, potrebbe essere questione di tempo. Queste le parole di Matteo Petrucci, inviato di “Sky Sport” a Formello: «Nelle prossime 48 ore succederà qualcosa. A quali cifre arriverà l’Inter? Non possiamo saperlo, ma secondo quanto filtra da Formello è praticamente sicuro che Correa lascerà la squadra. La tribuna di Empoli può essere un segnale. Non per il fatto che sia un separato in casa, ma perché quando c’è un’opportunità di mercato non si vuole rischiare che il giocatore si possa fare male».