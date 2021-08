Inter e La Molisana ancora insieme: il comunicato ufficiale

Continua la collaborazione tra l’Inter e La Molisana. Dopo l’offerta per i campioni d’Italia (leggi qui le informazioni) le parti hanno confermato e migliorato la propria partnership. Ecco il comunicato ufficiale del club nerazzurro

NUOVO ACCORDO – La partnership tra Inter e La Molisana si evolve: l’azienda pastaia di Campobasso, Official Supplier del Club nerazzurro dal 2019, diventa infatti Regional Partner dei Campioni d’Italia fino alla stagione 2022-23. Oltre a mantenere il ruolo di Official Pasta del Club, il brand molisano diventa inoltre Official Women’s Team Partner, legandosi ulteriormente all’Inter e abbracciando il progetto della squadra femminile. Il rinnovo dell’accordo tra i due brand rappresenta la volontà comune di proseguire la collaborazione proficua in essere dal 2019, che ha visto il brand molisano profondamente integrato nelle dinamiche del Club, dai progetti di CSR al pack in edizione limitata dedicato alla vittoria del 19esimo Scudetto.

PAROLE – «Abbiamo confermato con entusiasmo la nostra partnership con l’Inter – afferma Giuseppe Ferro, amministratore delegato de La Molisana – Società solida, campione d’Italia in carica, che ci consente flessibilità di comunicazione del nostro brand nell’area Nord dell’Italia per noi di grande interesse. Impresa e sport sanciscono in tal modo un connubio importante e, per dare al sodalizio maggior slancio, da questa stagione abbiamo voluto affiancare anche la squadra femminile diventando Official Women’s Team Partner».

DETTAGLI – A partire da questa stagione, il logo La Molisana sarà presente a bordocampo per tutte le partite casalinghe non solo della Prima Squadra maschile ma anche dell’Inter Women. A integrazione dei benefit già presenti nel precedente accordo, l’azienda di Campobasso avrà inoltre visibilità sui canali digitali del Club nerazzurro.