Dalla Spagna sono sicuri: Conte vuole Isco all’Inter, il Real Madrid fissa il prezzo. A riportare la notizia è la testata Sport.

INTERESSE FORTE – Dalla Spagna arrivano voci certe: Antonio Conte vuole Isco all’Inter. Il tecnico nerazzurro, secondo quanto riporta Sport, ha scelto il centrocampista spagnolo per rinforzare il suo centrocampo. Il Real Madrid non si opporrebbe certo alla trattativa, specialmente per un motivo. Isco ha il contratto in scadenza nel 2022, infatti, e nessuna delle due parti è interessata a rinnovare. Il presidente madridista Florentino Perez sarebbe quindi felice di monetizzare la sua cessione, evitando di perderlo tra un anno a parametro zero. La trattativa si appresta però a svilupparsi molto lentamente: tra l’Inter e i blancos ci sono ancora in ballo le rate per il pagamento di Achraf Hakimi. Il prezzo, in ogni caso, non è proibitivo: il Real vuole 25-30 milioni di euro. Si attende ora la prima mossa dell’Inter, senza trascurare l’incognita a livello societario.

Fonte: Alejandro Alcázar – Sport.es