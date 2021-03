Mancini inizia a disegnare l’Italia: le scelte su Barella, Sensi e Bastoni

Il ct dell’Italia Roberto Mancini sta pensando alla formazione che affronterà l’Irlanda del Nord (giovedì alle 20.45). Ecco le scelte dell’ex tecnico dell’Inter su Barella, Bastoni e Sensi, secondo quanto riporta “Sky Sport”.

ROTAZIONI ELEVATE – Giovedì sera l’Italia di Roberto Mancini inizierà la rincorsa verso i Mondiali del 2022. Il primo avversario sarà l’Irlanda del Nord, e il ct sta concludendo le sue scelte di formazione. Dall’undici azzurro saranno molto probabilmente Nicolò Barella, Alessandro Bastoni e Stefano Sensi. I tre giocatori dell’Inter raggiungeranno infatti la Nazionale solo domani a Parma (vedi news), troppo tardi per tentare di ottenere una maglia da titolare. Il numero 23 nerazzurro partirà dalla panchina, secondo quanto riporta “Sky Sport”, lasciando spazio a Marco Verratti, Manuel Locatelli e Lorenzo Pellegrini. E la stessa sorte capiterà anche a Bastoni, dietro a Leonardo Bonucci e Giorgio Chiellini nelle gerarchie. Nessuna sorpresa infine per Sensi, che con l’Inter non scende in campo dal 9 febbraio (25′ contro la Juventus in Coppa Italia). Sarà probabile vedere Barella entrare a gara in corso, in attesa di vedere le scelte di Mancini per le prossime due sfide (vedi focus).