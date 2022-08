Chalobah-Inter, apertura del Chelsea per una formula conveniente – TS

Con gli ultimi dodici giorni di mercato a disposizione, l’Inter completerà con le ultime operazioni in uscita, ma soprattutto il ruolo del difensore centrale. In corsa anche Chalobah, con il Chelsea che secondo Tuttosport apre a una formula conveniente.

VIA IN PRESTITO – L’Inter valuta diversi nomi per il famoso centrale tanto richiesto da Simone Inzaghi. Resta viva l’opzione che porta a Chalobah, anche perché il Chelsea potrebbe aprire al prestito gratuito. Akanji resta ancora la via più complicata viste le richieste elevate del Borussia Dortmund.

Fonte: Tuttosport – Alessia Scurati