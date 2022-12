Ceccarini: «Smalling-Roma, rinnovo incerto! Il giocatore aspetta di capire»

Niccolò Ceccarini, esperto di mercato, su Tutto Mercato Web ha parlato anche della situazione contrattuale di Chris Smalling con la Roma. Il difensore inglese piace anche all’Inter e non avrebbe chiuso le porte anche ad altre soluzioni.

SITUAZIONE INCERTA – Ceccarini aggiorna riguardo possibili sviluppi in casa Roma con il rinnovo del difensore inglese che piace tanto anche all’Inter: «E anche sul fronte Smalling il discorso è estremamente incerto. Il forte difensore inglese a fine stagione si libererà a parametro zero. Tiago Pinto si sta già muovendo. Il giocatore aspetta di capire la proposta giallorossa (che dovrebbe essere un biennale) ma non ha chiuso la porta ad altre possibilità».

Fonte: Tutto Mercato Web – Niccolò Ceccarini