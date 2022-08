Casadei, se il Chelsea offre questa cifra è addio. L’Inter però spera – CdS

L’Inter vuole preparasi al meglio in vista della prossima stagione. Ci sarà, nella rosa, Cesare Casadei? Ecco qual è la situazione sua e la posizione dell’Inter in merito.

ADDIO – Diciamo che l’addio per Cesare Casadei si concretizzerà solo se l’offerta recapitata in viale della Liberazione sarà da far strabuzzare gli occhi. E questa offerta, secondo il Corriere dello Sport, potrebbe arrivare. Se infatti i blues, nei prossimi giorni, dovrebbero salire fino a 15 milioni di euro, l’addio si concretizzerà. Altrimenti, Casadei rimarrà a Milano. Altro aspetto: il diritto di recompra. Se Casadei andasse al Chelsea sarebbe un addio definitivo con l’Inter che non avrebbe più il controllo su di lui. Dall’altra parte quindi la speranza dei nerazzurri è quella di riuscire magari a cederlo, ma in Italia, così da poter tenere il diritto di recompra.

Fonte: Corriere dello Sport – Andrea Ramazzotti