Sanchez, è lui la trattativa più calda in casa Inter al momento – CdS

L’Inter ha pareggiato 2-2 contro il Lione e ora apre una nuova settimana di avvicinamento alla nuova stagione. I nerazzurri lavorano anche sul mercato con il nome di Alexis Sanchez che è ovviamente quello più caldo.

ADDIO – Potrebbe essere la settimana di Alexis Sanchez? Sì. Il suo addio all’Inter potrebbe arrivare in questa settimana come spiega anche il Corriere dello Sport questa mattina in edicola. Secondo il quotidiano l’Inter sta trattando la buonuscita che dovrebbe essere di 8 milioni di euro lordi considerando anche gli stipendi menanti del 2020/2021. Per lui ancora poi non è chiara la nuova destinazione con i contatti con il Marsiglia che proseguono. Ma il fatto che l’agente Felicevich arrivi a Milano per discutere con l’Inter è un segnale.

Fonte: Corriere dello Sport – Andrea Ramazzotti