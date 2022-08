Pinamonti, serve il rilancio dell’Atalanta. Altre due squadre pronte – CdS

L’Inter attende di sapere se l’Atalanta di Gasperini rilancerà l’offerta per prendere Andrea Pinamonti. L’attaccante piace alla Dea ma al momento la cifra offerta è bassa.

RILANCIO – Serve che l’Atalanta si metta al tavolino, trovi i soldi giusti e rilanci per Andrea Pinamonti. Al momento l’offerta della Dea è ferma a 15 milioni di euro, considerando che l’Inter ne vuole minimo 20, c’è un po’ di distanza da limare. Come riporta il Corriere dello Sport questa mattina in edicola inoltre, c’è da ricordare come l’interesse dell’Atalanta non sia l’unico. Monza e Sassuolo infatti sono alla finestra per capire la fattibilità dell’operazione se il classe ’99 non dovesse andare all’Atalanta. Il Monza è ambizioso e Pinamonti sarebbe la punta centrale, al Sassuolo invece c’è da prendere l’eredità lasciata da Scamacca. Insomma, come va va gira bene per Pinamonti.

Fonte: Corriere dello Sport – Andrea Ramazzotti