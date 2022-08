Casadei in arrivo a Londra. Accordo Inter-Chelsea, presto annuncio Blues

Cesare Casadei dovrebbe essere presto un nuovo giocatore del Chelsea. Accordo trovato tra l’Inter e i Blues: le cifre dell’intesa.

ARRIVO – Queste le parole su Twitter da parte di Fabrizio Romano sul futuro di Cesare Casadei, giovane centrocampista dell’Inter. “Cesare Casadei volerà a Londra mercoledì sera poiché la maggior parte degli esami medici è stata prenotata. Accordo completato per € 15 milioni più € 5 milioni di bonus, il Chelsea svelerà presto Casadei come nuovo acquisto …e non è ancora finita per il progetto dei migliori talenti del Chelsea“.

Fonte: Twitter Fabrizio Romano