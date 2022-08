Inzaghi organizza Gosens e compagni: gioco delle coppie in fascia per l’Inter

Inzaghi ha effettuato diversi esperimenti sulle fasce dell’Inter nel precampionato, anche con l’obiettivo di velocizzare l’inserimento di Gosens. E dopo Lecce dimostra un’idea precisa sull’organizzazione degli esterni.

ALI VOLANTI – Nelle ultime stagioni, la gestione degli esterni dell’Inter non è stata semplice. E se sia Antonio Conte sia Simone Inzaghi hanno poi individuato i rispettivi titolarissimi (con Ivan Perisic elemento comune), sono serviti alcuni mesi per distinguerli dalle riserve. E con ogni probabilità sarà così anche quest’anno. Specie alla luce dell’addio proprio di Perisic, che lascia campo aperto (in tutti i sensi) a Robin Gosens.

CARATTERISTICHE DEFINITE – In questa stagione (mercato permettendo) Inzaghi ha degli esterni con qualità specifiche. E più o meno ben suddivise tra i due lati del campo. L’allenatore ha una coppia di laterali a trazione offensiva come Gosens e Denzel Dumfries, già match winner a Lecce. E poi una coppia di esterni più conservativi, come Matteo Darmian e Raoul Bellanova. Con quest’ultimo che sembra partire indietro nelle gerarchie. E proprio sul profilo tecnico-tattico di ciascuno di questi giocatori si baserà Inzaghi per costruire le sue coppie di esterni.

Per Inzaghi coppie complementari sulle fasce

OBIETTIVO PRIMO – Sappiamo benissimo l’importanza che Perisic aveva nello schieramento e nella manovra dell’Inter. Ed è per questo che, sin dal primo giorno di ritiro, Inzaghi sta lavorando per velocizzare il più possibile l’inserimento di Gosens. Le nove presenze (per 175 minuti totali) della scorsa stagione, condite da un gol e un assist, non sono sufficienti per considerare completo l’ambientamento. Il tedesco ha ancora parecchia ruggine da eliminare (come si è visto a Lecce), e l’unico modo per farlo è giocare, accumulando sempre più minuti. Motivo per cui è facile ipotizzare che il numero 8 partirà spesso titolare sulla corsia mancina nelle prossime gare, a partire dall’esordio casalingo con lo Spezia (sabato alle 20.45). E dall’altra parte?

INTEGRAZIONE COMPLEMENTARE – Gli esterni sono un elemento fondamentale dell’Inter di Inzaghi. E lo si è visto in occasione di entrambi i gol siglati a Lecce. Dove, vista con il senno di poi, la scelta di partire con Gosens a sinistra e Darmian a destra è pienamente comprensibile. L’allenatore ci tiene molto all’equilibrio della squadra, anche in una formazione a trazione anteriore. E utilizzare Gosens e Dumfries dal 1′ potrebbe rischiare di sbilanciare troppo la squadra. Almeno finché il tedesco non riuscirà a garantire una copertura a tutta fascia e una tenuta fisica di 90 minuti. Sarà molto più probabile vedere Gosens accoppiato con Darmian, o quest’ultimo spostato a sinistra per lasciare campo a Dumfries dall’altra parte. Con Raoul Bellanova backup più difensivo per la fascia destra. Sarà quindi interessante osservare come Inzaghi sceglierà gli esterni titolari nelle prossime gare. E come organizzerà i rispettivi compiti in campo.