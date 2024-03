Buongiorno il sogno, ma sulla lista dell’Inter pure altri due − TS

Buongiorno è il sogno dell’Inter in vista della prossima stagione. Ma il torinista costa parecchio, ecco perché, afferma Tuttosport, il club nerazzurro monitora pure altre due piste.

TRE NOMI − Buongiorno è il sogno dell’Inter per rafforzare la difesa della prossima stagione. Con Francesco Acerbi in bilico e Stefan de Vrij non più giovanissimo, Marotta e Ausilio si stanno muovendo per sondare il mercato dei difensori. Il preferito è sicuramente il capitano del Torino. Buongiorno, già nel giro della Nazionale, piace per la sua leadership e anche per il suo ruolo: centrale di difesa dai buoni piedi. Ma potrebbe rimanere appunto un sogno senza che si avveri. Infatti, Cairo non farà sconti, come scrive Tuttosport, serve una cifra vicina ai 40 milioni per acquistarlo. Ma l’Inter monitora anche altre due piste: l’altro torinista Schuurs, peraltro già sulla lista di Ausilio dallo scorso gennaio 2023, nonché il friulano Bijol. Entrambi costano meno di Buongiorno, tra i 20 e i 25 milioni di euro. L’Inter farà i suoi sondaggi e poi deciderà su chi affondare il colpo.

Fonte: Tuttosport – Federico Masini