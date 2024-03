Inter-Empoli, tre rientri e 2 dubbi: la probabile formazione di Inzaghi − CdS

Verso Inter-Empoli, partita in programma il giorno di Pasquetta alle 20.45. Simone Inzaghi sorride per tre rientri, ma ha due dubbi da sciogliere. La probabile formazione secondo il Corriere dello Sport.

PROBABILE FORMAZIONE − C’è Inter-Empoli ad inaugurare l’aprile dei nerazzurri, primo impegno dopo la sosta per le nazionali. Simone Inzaghi ritrova tre pedine come Sommer, Carlos Augusto e Sensi. Il primo ha recuperato dopo la distorsione rimediata in Nazionale, ma la sua presenza rimane in dubbio. C’è ballottaggio con Audero. Il secondo dubbio per Inzaghi riguarda la fascia destra: Darmian o Dumfries. Ad oggi, l’italiano è in pole per partire dall’inizio. Per il resto, tutto confermato: c’è Acerbi in difesa. La probabile formazione secondo il Corriere dello Sport.

(3-5-2): Audero; Pavard, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro Martinez.