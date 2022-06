Bremer si sblocca? Il Torino tratta il sostituto, Inter in corsa – SI

Bremer è da tempo un nome accostato all’Inter, ma non si tratta di un’operazione in dirittura d’arrivo. Stando a Sportitalia, però, qualcosa si muove lato Torino: i granata trattano un difensore.

ARRIVA IL SOSTITUTO? – Gleison Bremer lascerà il Torino in estate, questo è un dato di fatto. L’Inter c’è, non da sola, ma i tempi non saranno brevissimi. Arriva però una notizia che può riguardare direttamente la trattativa per la cessione. I granata stanno valutando un difensore per sostituirlo: si tratta di Wout Faes, belga ora in Ligue 1 al Reims. Lo riporta Sportitalia. Con lui in entrata il Torino avrebbe il rimpiazzo di Bremer.