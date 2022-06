CalcioMercato Inter – Tutte le novità e le trattative aggiornate al 9 giugno

Calciomercato non ancora iniziato ufficialmente ma si può già parlare di pre-mercato. Il mese di giugno è quello dei parametri zero ma non solo. Inter già attiva su più tavoli. Qui tutte le novità e le trattative – in entrata e uscita – aggiornate giorno per giorno. La finestra estiva di mercato aprirà il 1° luglio e chiuderà il 1° settembre 2022. Su Inter-News.it aggiornamenti costanti e quotidiani per non perdere davvero nessuna indiscrezione sul CalcioMercato Inter

Mercato Inter – Gli acquisti

ENTRATE POSSIBILI − Dopo un pomeriggio, quello di ieri, decisamente bulimico di notizie con gli incontri in sede Inter per Dybala e Cambiaso, oggi giornata relativamente più tranquilla. Si continua a monitorare la situazione legata a Paulo Dybala, oggi è ritornato a parlare il suo agente (Romelu Lukaku, con l’Inter che ha cerchiato una data ben precisa (Branchini ( − Dopo un pomeriggio, quello di ieri, decisamente bulimico di notizie con gli incontri in sede Inter per Dybala e Cambiaso, oggi giornata relativamente più tranquilla. Si continua a monitorare la situazione legata a, oggi è ritornato a parlare il suo agente ( vedi articolo ). L’altro fronte è ovviamente, con l’Inter che ha cerchiato una data ben precisa ( vedi articolo ). Da non sottovalutare, l’arrivo in sede dell’agente di mercato vedi articolo ).

ARRIVI DI UFFICIALIZZARE − ANDRÈ ONANA (Ajax, P)

Mercato Inter – Le cessioni USCITE POSSIBILI − Quanto al capitolo uscite, i nomi da tenere d’occhio rimangono sempre quelli di Bastoni e Skriniar. La volontà di entrambi è quella di rimanere ancora per tanti anni all’Inter ma le avances non mancano, soprattutto dai club esteri (vedi articolo). Novità invece su Vidal, oltre alla destinazione Cile, spunta un’altra pretendente (vedi articolo). Quanto a Pinamonti, occhio alle parole del DS del Monza Antonelli (vedi articolo). ADDII GIÀ CERTI − Andrea RANOCCHIA (libero, D), Matias VECINO (libero, C) e Ivan PERISIC (Tottenham, C). CalcioMercato Inter LIVE Non perdere nessun aggiornamento sul mercato nerazzurro seguendo Inter-News.it sul sito e sull’app (scaricala qui gratuitamente!). Segui la pagina LIVE CalcioMercato Inter (clicca qui e mettila tra i preferiti!) dedicata esclusivamente a tutte le notizie di mercato per restare sempre aggiornato in diretta, ogni giorno e a ogni ora, su tutte le mosse. Le ultime novità sono in arrivo!