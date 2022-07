Per Bremer e Milenkovic è derby d’Italia Inter-Juventus: gli exit poll − SI

Bremer e Milenkovic sono finiti nel mirino di Inter e Juventus. Entrambe le squadre sono alla ricerca di due difensori per sopperire alle future partenze di Skriniar e de Ligt

LAVORO SULLE DIFESE − Il prosieguo del mercato dell’Inter sarà focalizzato principalmente sul reparto arretrato. I nomi rimangono sempre gli stessi: Milenkovic e Bremer. Anche la Juventus sui due giocatori. Da Sportitalia mercato, Alfredo Pedullà aggiorna sulla situazione: «Oggi c’è stato un incontro della Juventus con Fali Ramadani, rappresentante di Kalidou Koulibaly e Nikola Milenkovic, la priorità è il difensore del Napoli. Sulla lista c’è anche Gleison Bremer ma l’Inter qui è in netto vantaggio. Bremer ha scelto l’Inter che quando andrà via Milan Skriniar al PSG si presenterà dal Torino per prendere il brasiliano».