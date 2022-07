Vidal: «Felice di essere qui. Trattativa chiusa col Flamengo? Ancora no»

Vidal è arrivato a Rio de Janiero per il passaggio al Flamengo dall’Inter. Il centrocampista non si è voluto sbilanciare totalmente ma il suo arrivo è ormai ad un passo

ANCORA IN TRATTATIVA − Arturo Vidal è arrivato in Brasile, a Rio de Janeiro (vedi articolo). Il giocatore adesso si dirigerà allo stadio Maracanà per assistere alla partita del Flamengo in Copa Libertadores contro il Tolima. Il centrocampista, ancora per poche ore dell’Inter, ha parlato così all’uscita dell’aeroporto: «Felice di essere qui! È un momento molto bello. Vado alla partita da tifoso del Flamengo. Stiamo ancora finendo di trattare».