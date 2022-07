Bremer, Juventus in attesa dell’Inter: due le alternative – GDM

Secondo quanto riporta Gianluca Di Marzio sul suo sito web ufficiale, la Juventus è in attesa di capire l’esito dell’incontro tra Inter e Torino per Bremer. Tenendo sempre pronte due alternative.

ATTESA – Ore di attesa in casa Juventus per capire il futuro della difesa. Tutto dipenderà dall’incontro di domani tra Inter e Torino per Gleison Bremer. Se i nerazzurri non dovessero riuscire a chiudere, allora i bianconeri virerebbero con forza sul difensore premiato come migliore nel suo ruolo in Serie A per la stagione 2021-22. In caso contrario si studiano le alternative: Pau Torres del Villarreal e Gabriel dell’Arsenal.

Fonte – Gianlucadimarzio.com