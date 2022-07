Bremer finanziato da… Skriniar? Inter e Torino fissato nuovo incontro − SM

In casa Inter, le strade di Bremer e Skriniar potrebbero incrociarsi. I nerazzurri sono in trattativa con il PSG per la cessione del difensore slovacco. Una parte di quei soldi andrebbero rinvestiti per il centrale brasiliano

UNO FINANZIA L’ALTRO − La cessione di Milan Skriniar finanzia Gleison Bremer? Sarebbe questo lo scenario avanzato dai colleghi di Sport Mediaset. L’Inter al momento sta lavorando per cedere il difensore slovacco con il PSG sempre in pressing (vedi articolo). Per poter dare via Skriniar però l’Inter vuole almeno 70 milioni di euro. Una parte di questi soldi andrebbe proprio al Torino per Bremer. Intanto, in settimana ci sarà un nuovo incontro tra il procuratore del ragazzo e Cairo, possibile presenza anche di Beppe Marotta, per cercare di trovare una quadra e sbloccare l’operazione.