Skriniar al PSG, la storia continua: l’Inter attende una nuova puntata − Sky

Continua la storia/telenovela Skriniar al PSG. Ormai da diverse settimane sono in auge i contatti tra l’Inter e il club francese. La quadra fatica ad arrivare ma i nerazzurri si aspettano un rilancio

ATTESA NUOVA PUNTATA − Skriniar è oggi ritornato ad Appiano Gentile per riprendere gli allenamenti con l’Inter (vedi articolo). Il suo futuro però è ancora da scrivere con il pressing del PSG ancora in atto. Il punto della situazione realizzato da Matteo Barzaghi di Sky Sport: «Quando la sarà la settimana di Milan Skriniar? Tutte le settimane sono buone. Il PSG sembra più ostico, fa delle trattative con molta pazienza. Venerdì sera è avvenuto un incontro che non ha portato alla risoluzione. Qui si aspettano ad inizio settimana una nuova puntata di questa storia. Il PSG ha capito che l’Inter vuole di più, da capire il rilancio a quanto sarà. Tutti si aspettano che nelle prossime ore riparta questa trattativa».