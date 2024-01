Brazao saluta l’Inter: novità sull’accordo per la cessione

Brazao non ha avuto fortuna all’Inter e per lui adesso è in vista un nuovo trasferimento. Il portiere fa ritorno in patria, in Brasile, e ci sono novità sull’accordo.

LA CESSIONE – Gabriel Brazao non riuscirà a esordire in gare ufficiali con l’Inter. Il portiere brasiliano classe 2000 domani è previsto che torni in patria, per firmare col Santos. La novità, rispetto a quanto si diceva in questi giorni quando si parlava di nuovo ennesimo prestito, è che prima di trasferirsi al Peixe risolverà il suo contratto con l’Inter. Aveva un accordo coi nerazzurri fino al 30 giugno 2025, ora la nuova intesa col Santos sarà fino a tutto il 2026. L’operazione Brazao non è però tutta gratis: l’Inter manterrà una percentuale su una futura eventuale rivendita. Arrivato nel 2019 dal Cruzeiro, dopo un passaggio “formale” al Parma, Brazao ha poi fatto una serie di prestiti con Albacete, Oviedo, di nuovo Cruzeiro, SPAL e nella prima parte di questa stagione Ternana, senza mai giocare coi rossoverdi e in generale giocando pochissimo. Per Brazao, quindi, l’esperienza in Italia si chiude con pochissime soddisfazioni e soprattutto senza la possibilità di debuttare con la maglia dell’Inter, che aveva puntato su di lui da giovanissimo.

Fonte: Globo Esporte