Bernardeschi valuta il futuro. Napoli interessato, Inter osserva – SM

Bernardeschi saluta la Juventus ed è pronto a trovare una nuova soluzione per il futuro. Come Paulo Dybala andrà via a parametro zero. Secondo quanto riportato da Sportmediaset, il Napoli punta forte su di lui. L’Inter, invece, osserva da lontano.

A PARAMETRO ZERO – Aurelio de Laurentiis è uscito alla scoperto e ha ammesso che il Napoli è in trattativa con Federico Bernardeschi per il suo trasferimento. Il presidente azzurro lo vuole fortemente, sia per questioni tecniche, sia per questioni economiche, che non sono mai da sottovalutare. L’Inter segue con attenzione, dato che il calciatore è stato proposto anche ai nerazzurri. L’esterno ormai ex Juventus arriverebbe a parametro zero, e si accontenterebbe” anche di uno stipendio di circa 3 milioni. Il Napoli adesso è avanti, ma da capire se il calciatore riuscirà a trovare spazio nell’undici di Luciano Spalletti. L’Inter dal canto suo preferirebbe puntare su altre soluzioni, più giovani e sicuramente meno “costosi”.