Bergvall occasione Inter? Per lui pressing forte di un altro club – SI

Bergvall è un giovanissimo talento svedese, classe 2006, che diventerà maggiorenne solo il prossimo 2 febbraio. Su di lui in serata si è parlato di obiettivo Inter, ma Sportitalia dà un altro club favorito.

OPZIONE GIÀ SFUMATA? – Non sembra essere l’Inter la prossima squadra di Lucas Bergvall. Il centrocampista del Djurgarden, grande promessa del calcio svedese, è destinato a trasferirsi ma per Sportitalia non in Italia. Da quello che ha raccolto il giornalista Gianluigi Longari, Bergvall è in conversazioni molto avanzate col Barcellona. I catalani sono molto ottimisti per la chiusura dell’affare, anche perché il giocatore ha espresso la sua assoluta preferenza rispetto ad altre opzioni.