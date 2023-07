Azpilicueta: «Tante voci, ma Atletico Madrid scelta migliore per me»

César Azpilicueta è stato accostato con grande forza all’Inter nelle scorse settimane, salvo poi accettare l’offerta contrattuale dell’Atletico Madrid. Proprio di questo ha parlato il difensore ex Chelsea nella conferenza stampa di presentazione.

SCELTA – César Azpilicueta ha rifiutato la proposta dell’Inter, preferendo tornare in Spagna per accasarsi all’Atletico Madrid. Proprio della sua scelta ha parlato il difensore nella conferenza stampa della sua presentazione: «Ci sono state molte voci e non ero abituato. Quando ho parlato con l’allenatore ho capito che venire qui era la cosa migliore per me e che avrei potuto dare tanto a questa squadra. Possiamo fare grandi cose col lavoro e il sacrificio. Il club è cresciuto tantissimo in questi dieci anni ed ero molto tentato dal venire qui».