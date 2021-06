Ancelotti, il tecnico ha spiegato così il suo no agli emissari dell’Inter

Carlo Ancelotti avrebbe detto no all’Inter (vedi articolo) dopo l’addio di Antonio Conte e prima di dire sì al Real Madrid per tornare sulla panchina dei Blancos.

RISPOSTA – Ne aveva già parlato AS che torna sul tema spiegando che l’Inter avrebbe chiamami Carlo Ancelotti per offrirgli la panchina. A quel punto l’allenatore avrebbe rifiutato non “alludendo all’argomento più facile (“Ho un contratto di tre anni con l’Everton”), ma a qualcosa di più puramente emotivo“.

SPIEGAZIONE – Infatti il tecnico avrebbe detto no agli emissari della società nerazzurra ““perché al Milan sono diventato un grande giocatore di squadra e lo devo ai loro tifosi . Non posso tradirli”“. Insomma ci sarebbe il suo “amore” per la squadra rossonera dietro il rifiuto al club nerazzurro prima di dire sì al Real Madrid.

Fonte: AS.com – Tomás Roncero