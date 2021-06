Baresi: «Farò altro nel mondo del calcio, ma amerò sempre l’Inter»

Regina Baresi, capitana di Inter Women che oggi ha annunciato il suo addio al calcio giocato (leggi qui). La calciatrice ha concesso un’intervista a Inter TV in cui ha spiegato le ragioni della sua scelta.

PERCHE’ L’ADDIO – Baresi spiega perché ha maturato la scelta di lasciare il calcio: «Un po’ di anni li ho giocati, a settembre faccio 30 anni e posso dire di essere soddisfatta della mia carriera. Per me questi due anni per quanto belli e intensi non sono stati facilissimi. Allora sono arrivata alla decisione di pensare ad altri progetti, costruire un futuro diverso che non è detto non sia nel calcio ma che sia diverso dal calcio giocato».

CHE VITA DOPO IL CALCIO – Baresi parla della vita che arriva dopo il suo addio al calcio: «Sicuramente sarà una vita completamente diversa. Non mi mancherà allenarmi perché continuerò a farlo comunque, ma mi mancherà la condivisione dello spogliatoio, dei momenti, della quotidianità con le mie compagne. Ho giocato 17 anni in una squadra e quando si condivide qualcosa di così importante è una cosa che come smetti di farlo ti manca».

UNA VITA ALL’INTER – Baresi ribadisce la sua fede per l’Inter, unica squadra della sua carriera: «Non ho mai pensato di cambiare maglia nemmeno per un secondo. Nessuno mi ha obbligato a stare all’Inter, è sempre stata una mia scelta. Sono felice di aver fatto così, sono felice di non aver mai cambiato e spero di aver lasciato qualcosa di positivo a questa squadra come questa squadra l’ha lasciata a me».

IL RICORDO PIU’ BELLO – Baresi parla del suo ricordo più bello di una vita all’Inter: «L’anno in cui abbiamo vinto il campionato e siamo saliti in Serie A e abbiamo avuto la possibilità di festeggiare a San Siro credo sia stata l’esperienza più bella e indimenticabile, la più importante di questi 17 anni. Abbiamo fatto qualcosa di unico, un’annata in cui non abbiamo mai perso una partita. Eravamo una squadra fortissima con un allenatore che ci faceva sentire la squadra più forte del mondo. E’ stato un anno stupendo che rivivrei altre 100.000 volte».

UNA CARATTERISTICA – Baresi parla di una caratteristica del gruppo Inter: «Noi siamo state fortunate perché siamo tutte ragazze che non hanno mai creato problemi nel gruppo. Anche con qualche difficoltà siamo rimaste unite. Questa è una fortuna perché è una caratteristica che o ce l’hai o non ce l’hai. Poi il fatto di essere sempre disposte a parlarne è una cosa molto importante. Nel momento in cui c’è un problema se ne parli e lo affronti subito puoi risolverlo senza trascinarlo per mesi».

COME E’ CAMBIATO IL CALCIO FEMMINILE – Baresi parla di come è cambiato il calcio femminile in questi anni: «Il calcio femminile ha avuto un cambiamento enorme. Quando ho cominciato a giocare si faticava anche a trovare una squadra femminile. Non c’erano l’organizzazione e la professionalità di adesso. Quando io ho iniziato a giocare ognuna andava agli allenamenti con la maglia del giocatore preferito. Era davvero una realtà diversa. Non c’erano figure professionali e competenti come adesso, era un altro livello in generale della squadra e di tutto quello che gira attorno. La visibilità, con l’ingresso dei club professionistici e la bella figura della nazionale ai Mondiali, è cresciuta tantissimo e credo sia fondamentale per far avvicinare più persone al calcio femminile».

CHE RAPPORTO COL CALCIO – Baresi parla di come è il suo rapporto per il calcio: «Credo sia stato un rapporto sempre molto intenso e sincero. Tutto quello che io ho dato mi è sempre tornato indietro, è una passione che non finirà mai e resterà sempre la mia vita indipendentemente da quello che farò. Io ho dato tanto perché nonostante possano esserci dei momenti che fai fatica la passione è più forte. Ho amato e amo il calcio e l’Inter».

IL FUTURO – Baresi parla del suo futuro: «Per adesso sicuramente ho dei progetti importanti ma diversi. Il calcio è sempre stata la mia vita, ho lavorato fuori dal campo come può essere commentatrice sportiva. E’ un percorso che mi piacerebbe fare, sarebbe un modo per rimanere nel mondo della mia passione».

UN AUGURIO ALLE GIOVANI – Baresi lancia un augurio per le giovani calciatrici: «Chi inizia adesso, soprattutto le bambine, sono fortunate e devono saperlo. Non devono dare niente per scontato. Devono dare valore a quello che hanno, chi c’è stato prima di loro ha faticato e lottato tanto per far sì che abbiano quello che hanno. Non farsi fermare dai pregiudizi e seguire sempre la passione».