Ancelotti beffa Conte due volte: no all’Inter e Pintus torna al Real Madrid

Ancelotti è a un passo dal ritorno al Real Madrid. Ma non sarà l’unico, vista l’ipotesi Pintus nel suo staff. In Spagna – precisamente sul quotidiano AS – sia parla con insistenza di questo scenario che vedrebbe Conte fuori dai giochi. E c’è anche un retroscena su un rifiuto all’Inter

CONTE BEFFATO – L’incredibile ribaltone in casa Real Madrid rimette Carlo Ancelotti a sorpresa in pole position per la panchina. In queste ore si sta definendo la rottura con l’Everton per poter concretizzare il ritorno a Madrid. Salvo sorprese, sarà proprio Ancelotti il post-Zinedine Zidane del Real. E l’Ancelotti-bis rischia di iniziare con una doppia beffa per Antonio Conte, prima scalzato nelle gerarchie dal suo collega e poi privato del suo preparatore atletico di fiducia. In Spagna, infatti, si parla anche del ritorno di Antonio Pintus, che può entrare nello staff di Ancelotti, dopo aver dato l’addio all’Inter. A proposito di Inter, il retroscena odierno del quotidiano spagnolo AS racconta di un no di Ancelotti all’Inter dopo l’addio di Conte. Un retroscena a cui, sinceramente, si fa fatica a credere, per tanti motivi. Tutto ciò in attesa dell’annuncio di Ancelotti e, forse, anche Pintus al Real Madrid.