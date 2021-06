Regina Baresi lascia il calcio giocato: «L’Inter sarà sempre casa mia»

Regina Baresi, attaccante e capitano dell’Inter Women, ha deciso di lasciare il calcio giocato e lo saluta con un video emozionante.

FILMATO – Regina Baresi ha pubblicato un video emozionante, in cui rende nota la sua decisione di lasciare il calcio giocato. L’attaccante e capitano dell’Inter Women appende i tacchetti al chiodo, ma il suo viaggio nel calcio continua come spiega nel filmato in questione, nel cui post si legge la seguente didascalia. “Caro calcio….

Il blu e il nero saranno sempre i miei colori, il calcio sarà sempre la mia vita e l’inter sarà sempre casa mia“.