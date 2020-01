Amrabat, Napoli-Inter continua sul mercato! Colpo di coda nerazzurro?

Sofyan Amrabat starebbe facendo continuare Napoli-Inter sul mercato e non sarebbe da escludere che possa finire allo stesso modo

SFIDA – Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio tramite il proprio sito, il Napoli avrebbe intenzione di effettuare il doppio colpo Amrabat–Rrahmani in casa Verona. Tutto fatto tra le due società per circa 35 milioni di euro. A non aver ancora detto sì sarebbe il marocchino. Quest’ultimo sarebbe infatti tentato dall’Inter che avrebbe continuato ad interessarsi a lui nelle ultime settimane facendo risentire proprio nelle ultime ore con gli agenti del marocchino. Proprio questi ultimi avranno un incontro nel pomeriggio di oggi a Milano con il direttore sportivo del club partenopeo, Cristiano Giuntoli, per cercare di convincere il giocatore della società scaligera. Chiunque la spunterà dovrà però aspettare fino a giugno per abbracciarlo, visto che il centrocampista non può militare tra le fila di una terza maglia in una stessa stagione. Il centrale è infatti stato tesserato anche con il Bruges prima di approdare alla compagine veneta.